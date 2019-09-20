مقتل 4 وإصابة 12 في تحطم حافلة سياحية بولاية يوتا الأمريكية

ذكرت شرطة الطرق السريعة في ولاية يوتا الأمريكية أن حافلة تقل سياحا يتحدثون الصينية تحطمت، اليوم الجمعة، قرب متنزه برايس كانيون الوطني مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما بين 12 و15 شخصا بجروح خطيرة.



وقال أحد أفراد دورية تعمل على الطرق السريعة بالولاية عبر الهاتف إن ملابسات الحادث، الذي وقع على الطريق 12 إلى الغرب مباشرة من المتنزه، لم تتضح بعد. وأضاف أن من الممكن ارتفاع عدد القتلى.