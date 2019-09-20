"الحرية المصري"بالدقهلية يواصل تنظيم فعاليات الكشف على سرطان الثدي

واصل حزب الحرية المصري، تنظيم فعاليات حملة "بنطمن عليكي" بمحافظة الدقهلية للكشف على سرطان الثدي، لتصل قرية الدولتلى بأمانة مركز ومدينة بلقاس تحت إشراف أمين الحزب بمدينة مهندس أحمد سلامة وأمين التنظيم أميرة قرقر وأمينة المرأة أميرة اسماعيل وعنان عبدالغني.



وقبل البدء بحملة الكشف، بدأت الندوة بالتعريف عن أعراض وأسباب سرطان الثدى، وأكد المهندس أحمد سلامة، أمين الحزب، أن الإقبال كان كبيرا من سيدات قرية الدولتلى، مشيدا بدور الأطباء المتطوعين داخل هذه الحملة لمساندة جهود الدولة فى تنفيذ مبادراتها الاجتماعية والإنسانية، قائلا إن الحملة مستمرة لتشمل قرى مركز ومدينة بلقاس.



