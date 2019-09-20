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تقارير ومتابعات

دعوات التجمهر شائعات وشوارع مدينة نصر هادئة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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التوغل والاستيطان العقلي أدوات جماعة الإخوان الإرهابية لبث الفتن والشائعات للشعب المصري، فأطلقوا دعوات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ولم يستجيب لهم أحد.

تجولت عدسات"الدستور" في شوارع مدينة نصر لكشف الحقائق، وأن هذه الدعوات للتظاهر والفيديوهات ما هى إلا مجرد فبركة لبث الرعب في نفوس المصريين، وتوضح الصور أن الحياة تسير بشكل طبيعي دون خوف أو قلق، الجميع يمشي في الشوارع ولا توجد تجمعات ولا تجمهرات، حسبما أظهرت اللجان الإلكترونية الإخوانية.

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