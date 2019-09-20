مبارة هوكي تتحول إلى حلبة مصارعة في روسيا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد تحول مباراة رياضة هوكي للجليد بين فرق للناشئين بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية، إلى "خناقة" بين اللاعبين عقب تدخل من أحد اللاعبين بجانب المرمى.



وأظهر الفيديو محاولة حكام اللقاء بفض الشجار بين اللاعبين، الذي استمر لدقائق وتحول فيما بعد إلى ما يشبه حلبات المصارعة الحرة.



يذكر أن المشاجرات في عالم الهوكي أمر اعتيادي، ونادرًا ما يتم الاتفاق عليها مسبقًا في حال كان اللقاء وديًا لدرجة كبيرة.



