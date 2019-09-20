غدًا.."حسن وحورية" على مائدة مكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، في السادسة مساء غد السبت، ندوة لمناقشة كتاب "حسن وحورية.. ملحمة النصر والعشق" بمقر المكتبة بالزمالك.



يتحدث فى الندوة الدكتور سعيد عامر، نائب شيخ الأزهر، واللواء أركان حرب محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، الأديب والمفكر الدكتور كمال زاخر، الشاعرة مريم توفيق مؤلفة الكتاب، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



والكتاب هو الرواية الأولى للشاعرة مريم توفيق، ويتحدث عن الجانب الإنسانى لأبطال حرب أكتوبر من خلال قصة حب بدأت عام ٦٧ مرورًا بمرحلة الاستنزاف وانتهاء بالنصر.



يأتي ذلك ضمن النشاط الثقافي الذي يقيمه قطاع الإنتاج الثقافي، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية، والشائعات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.