فيرستابين الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة سنغافورة

سجل ماكس فيرستابين، سائق فريق ريد بول، اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى بسنغافورة، المقرر إقامته بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، ليتغلب على سيبستيان فيتيل، سائق فيراري، وبطل العالم لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس.



وسجل فيرستابين زمن بلغ دقيقة 40.259 ثانية حول مضمار ياس مارينا البالغ طوله 5063 كيلومترا، متفوقا على فيتيل بفارق 0.167 ثانية وعلى هاميلتونبفارق 0.666 ثانية.



وجاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، في المركز الرابع ولكنه ترك الفنيون لديهم عمل كثير بعدما اصطدم بالحواجز في التجربة الحرة الأولى التي استمرت 90 دقيقة وتوقفت أكثر من مرة.



وحل سائق فيراري تشارلز لوكلير، الذي فاز بسباقين هذا الموسم، في المركز الثاني من القاع (التاسع عشر) بعدما عانى من مشاكل فنية.



ليس بالضرورة أن تكون التجارب مؤشرا على قوة الفريق لأن السيارات تسير على إطارات مختلفة وأحمال وقود مختلفة. بالإضافة إلى أن التجربة الحرة الأولى التي أقيمت اليوم لم تساعد الفريق على الإعداد لأنها أقيمت في النهار بينما تقام التجربة الرسمية غدًا السبت والسباق بعد غد الأحد تجرى

تحت الأضواء الكاشفة.



وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من اليوم.



ويتصدر هاميلتون فئة ترتيب السائقين بفارق 63 نقطة عن زميله بالفريق بوتاس، حيث يقترب بقوة من تحقيق لقب بطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه.



يذكر أن هاميلتون فاز أربع مرات بسباق سنغافورة من بينها في آخر نسختين من السباق.