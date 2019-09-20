بي.كيه.إن البولندية: نتلقى نفط أرامكو كما هو مقرر

قالت دانيال أوباجتيك الرئيس التنفيذي لبي.كيه.إن أورلين، أكبر مصفاة نفط في بولندا، اليوم الجمعة، إن الشركة تتلقى نفطا من أرامكو السعودية وفقا لما هو مقرر وإن الشحنات التي تحل مواعيد تسليمها في سبتمبر وأكتوبر في طريقها.



وبي.كيه.إن أورلين ترتبط باتفاق طويل الأمد مع أرامكو السعودية؛ للحصول على 300 ألف طن من الخام شهريا.



وكان من المنتظر أن تحصل الشركة على ما يصل إلى 800 ألف طن من النفط الخام من أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية في ست شحنات للتسليم الفوري في الفترة بين مايو وأكتوبر تشرين الأول.



وقال أوباجتيك للصحفيين، "تسليمات النفط من أرامكو السعودية المقررة في سبتمبر في طريقها بما يتماشى مع الجدول الزمني.



أيضا لا توجد تأجيلات فيما يتعلق بإمدادات أكتوبر، ستصل بما يتماشى مع طلباتنا".



وأضاف الرئيس التنفيذي، "نحن على اتصال مستمر مع أرامكو السعودية ونتلقى (منها) 400 ألف طن من النفط شهريا. أقول مجددا إن الإمدادات غير مهددة".



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت بي.كيه.إن أورلين، إنه على الرغم من الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، فإن الإمدادات إلى مصافيها آمنة، نظرا لتنوع مصادرها وإنها لا تتوقع ارتفاع أسعار الوقود في بولندا في الأمد القريب.