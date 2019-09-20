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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ON SPORT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك والأهلى جودة متعددة NEW

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
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تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعالمية مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، رقم 114 اليوم الجمعة على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة والذى تم تحديدهم باجمالى 10 ألاف مشجع.

يخوض الأهلي لقاء السوبر المحلي بصفته حامل لقب الدوري المصري، ويخوض الزمالك لقاء السوبر بصفته بطلا لكاس مصر، ويسعى الفريقان للحصول على اللقب وتحقيق البطولة الخاصة بينهما لإسعاد جماهيرهما.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 2092019 في كأس السوبر المصري، حيث يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك في إطار مباراة كأس السوبر المصري 2019، وتُقام مباراة الأهلي والزمالك السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية..

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الدستور

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك تذاع مباراة السوبر المنتظرة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الرياضية، وسوف يتم بث المباراة مباشرة على القناة في تمام الساعة 7 مساءً، ويمكنك مشاهدة مباراة السوبر ومتابعة الاستوديو التحليلي المميز قبل المباراة بساعتين ويقدمه الكابتن أحمد شوبير، وأيضا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قناة النيل للرياضة مع استوديو تحليلي مميز قبل اللقاء ويقدمه المذيع المميز مدحت شلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الجمعة في كأس السوبر المصري: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر

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