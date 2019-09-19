القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بعد مطاردة مثيرة بشوارع المقطم

نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، فى القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.



بداية الواقعة أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، وتلاحظ لهم وجود شخص يرتدى ملابس ضابط شرطة وبحوزته طبنجة صوت وبالاقتراب منه استقل سيارة ملاكى "فاميه" ولاذ بالفرار وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته، وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم اقتيادة لقسم الشرطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.