تحليل مخدرات مفاجئ لموظفي حي وسط الإسكندرية

أجرت لجنة المكافحة والكشف علي المخدرات، التابعة للجهاز الإداري للدولة، اليوم الخميس، كشفًا طبيًا عن تعاطي المخدرات، بين الموظفين والعاملين بحى وسط الإسكندرية؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.



وقامت اللجنة بتحليل مفاجيء للمخدرات للعاملين بحي وسط، وذلك بحضور العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، في إطار حملة تحليل المخدرات العشوائي لموظفي الجهاز الإداري بالدولة؛ لتوفير بيئة عمل نظيفة خالية من تعاطي المواد المخدرة.



ومن جانبه، وجه رئيس حي وسط الإسكندرية، بتواجد كافة الموظفين بمقر الحي؛ لإجراء تحليل المخدرات، الذي يهدف لضمان انضباط سير العمل في كافة القطاعات الحكومية.



يذكر أن الحكومة بدأت في مارس الماضي بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لإجراء تحليل المخدرات العشوائي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.