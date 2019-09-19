بكاء تامر حبيب ويسرا في حفل افتتاح "الجونة".. صور

دخل السيناريست تامر حبيب، في نوبة بكاء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



ولم يتمالك تامر حبيب، نفسه خلال غناء الفنانة السورية فايا يونان، أغنية "نلف"، التي رثا بها الموسيقار بليغ حمدي، الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بعد رحيله، وظهر معها لوحة فنية تضم عدد كبير من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا بصمات واضحة في عالم الفن.



الفنانة يسرا، لم تتمالك دموعها هي الأخرى وبكت تأثرًا ووقفت لتحية فايا يونان، التي أثر صوتها في الحضور ولمصممي اللوحة الفنية خلفها.

