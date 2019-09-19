غلق محال مخالفة في حملة مكبرة بمطروح

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح عن غلق عدد من المحلات غير المرخصة في شارع المطار؛ وذلك خلال حملة مكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والتراخيص وتحسين البيئة؛ لمراجعة تراخيص المحال التجارية؛ لتحقيق الإنضباط في الشارع؛ طبقًا لتوجهيات محافظ مطروح.



وأضاف رئيس مجلس ومدينة مطروح، بأنه تم إزالة جميع إشغالات الطريق بكورنيش المدينة، والتي كانت عبارة عن أكشاك خشبية غير مرخصة، مناشدًا أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع أي إشغالات طريق واحتلال الأرصفة المخصصة للمواطنين للمشأة.



وشدد "المعداوي"، على استمرار الحملات بشكل دوري؛ لرفع الاشغالات من الأرصفة والشوارع والميادين؛ للحفاظ علي الشكل السياحي والحضاري.