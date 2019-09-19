أهم 10 محطات فى مسيرة حسام البدرى مدرب المنتخب الجديد

بعد إعلان اتحاد الكرة، منذ قليل، تولي حسام البدري قيادة منتخب مصر، يرصد الدستور أهم 10 محطات فى مسيرة حسام البدرى خلال مشواره التدريبى وعمله كمدير فنى.



- في موسم 2001-2002 انضم البدري لأول مرة إلى الجهاز الفني للنادى للأهلى خلال فترة تولى المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.



- في موسم "2002–2003" ترقي البدري إلى منصب المدرب العام مع الهولندي جو بونفرير ثم مع البرتغالي توني أوليفيرا، واحتفظ بمنصبه بعدها مع مانويل جوزيه.





- في بداية موسم 2003 - 2004، وبعد رحيل ثابت البطل، تولى حسام البدري منصب مدير كرة القدم بالأهلي، بجانب منصب المدرب العام.





- في تاريخ 22 يونيو 2009 تولى البدرى الإدارة الفنية للنادى الأهلى، عقب الرحيل المفاجئ للمدرب البرتغالي نيلو فينجادا، ليصبح أول مدرب مصري للنادي الأهلي بعد 17 عامًا من سيطرة الأجانب على المنصب، إلا أنه تقدم باستقالته في نوفمبر 2010 بعد الهزيمة من الدراويش بنتيجة 3-1.



- قاد البدرى نادي المريخ السوداني، خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتى نوفمبر 2011، وتمكن من الفوز معه بالدورى السودانى.



- عاد البدري لقيادة الأهلي مرة ثانية في 2012 خلفًا لمانويل جوزيه.



- تولى الإدارة الفنية لفريق أهلى طرابلس.



- في ديسمبر 2013 تولي البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، استعدادًا لتصفيات أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لعام 2015.



- في أغسطس 2016 تولى حسام البدري تدريب الأهلى للمرة الثالثة خلفًا للهولندي مارتن يول.



- تولى البدري رئاسة نادي بيراميدز فى يونيو 2018، ليستمر فى المنصب لمدة 13 شهرًا قبل أن يستقيل فى 22 يوليو 2019.