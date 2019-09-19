الحفاظ على المبانى التراثية: تطوير ميدان التحرير سيستمر 3 أشهر

قالت الدكتورة هايدي أحمد، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التراثية، إن هناك مجموعة من المشروعات تتم في مناطق القاهرة التاريخية والتراثية لإعادة إحيائها وتسليط الضوء عليها لمبانيها المميزة وأماكنها الرائعة.



وأضافت أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن هناك مجموعة من المشاريع يتم الإعداد لها، ففى إطار منطقة القاهرة التراثية يتم تطوير ميدان التحرير والتعاون بين وزارة الآثار ووزارة الإسكان والثقافة، مشيرة إلى أنه سوف يتم تطوير كل الواجهات المطلة على ميدان التحرير.



وأضافت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني، أن مشروع تطوير ميدان التحرير سيستمر نحو ثلاثة أشهر وسوف يتم الانتهاء منه مطلع العام القادم، تزامنًا مع نقل المومياوات للمتحف المصري الكبير.



وأشارت إلى أن هناك مباني أثرية يتم تطويرها من خلال عمليات الترميم كقصر البارون، وتندرج تحت المباني الأثرية القديمة والآثار الإسلامية والقبطية.