رمضان 2020.. يحيي الفخراني يفكر في العودة و"كرارة" يجهز مفاجأة

بدأ صناع الدراما التحضير لبدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2020 مبكرًا، من أجل خروج الأعمال الدرامية في أفضل صورة دون ضغط أو ضيق وقت، خاصة أن معظم الأعمال الفنية الجديدة تتطلب مجهودا ووقتا وإمكانيات كبيرة، كما أن بعضها يستدعي السفر إلى مختلف الدول العربية للتصوير هناك.



وكان مسلسل "فالنتينو" للنجم عادل إمام أول المسلسلات التي دخلت إلى مواقع التصوير خلال الأيام الماضية، وذلك بعد فترة توقف دامت أكثر من 5 شهور، خاصة بعد خروجه من موسم رمضان الماضي نظرًا لضيق الوقت، بالإضافة إلى تعرضه لمشكلة إنتاجية قبل تولي شركة "سينرجي" إنتاج العمل.



وقرر المخرج رامي إمام وشركة سينرجي المنتجة للعمل استئناف التصوير مبكرًا؛ لتفادي مشكلة الضغط قبل حلول الشهر الكريم، ويسعى "رامي" جاهدًا للانتهاء من معظم مشاهد العمل قبل مطلع العام الجديد، خاصة أن شهر رمضان يأتي خلال مطلع شهر يوليو المقبل.



من جانبه، حرص الفنان يوسف الشريف على التأني في تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "النهاية", والذي يعود به للدراما الرمضانية بعد غيابه عن رمضان الماضى، للبحث عن عمل مشوق ومثير كما اعتاد جمهوره منه.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق عمل "النهاية، أنه تقرر بدء التصوير خلال أكتوبر المقبل، حيث يتطلب المسلسل السفر لأكثر من دولة عربية، ويأتي الأردن في مقدمة قائمة الدول التي يستعين بها "الشريف" لتصوير المسلسل، مشيرًا إلى أن العمل تطلب إمكانيات ضخمة، والتي وفرتها شركة "سينرجي" المالكة للمنتج تامر مرسي، وذلك لخروج العمل في أفضل صورة.





أما الفنان أمير كرارة فيعكف على تحضيرات مسلسله الجديد بمشاركة المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي.



وقال مصدر لـ"الدستور"، إن كرارة قرر أن يفاجئ جمهوره بعمل جديد انتهى مؤلفه من كتابة معظم حلقاته، في تكتم شديد من قبل صناعه، وحرص "أمير" على التواصل مع فريق العمل أثناء قضائه عطلته الصيفية بالساحل الشمالي، حتى يبدأ تصويره فور عودته، ومن المقرر أن يفصح عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.



وكان باهر دويدار قد كتب عدة حلقات من الجزء الرابع من "كلبش"، إلا أن فريق العمل تراجع عن تقديمه وتأجيله لظهور "كرارة" بشكل جديد ومختلف خلال رمضان 2020 المقبل، ومن المقرر أن تدور أحداث العمل الجديد، الذي لم يستقر صناعه على اسمه حتى الآن، في إطار أكشن وإثارة كما اعتاد أمير كرارة على الظهور، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي ستحملها أحداث المسلسل الجديد، والتي وعد جمهوره بها بعد نجاحاته المتكررة في سلسة أجزاء "كلبش".



على نفس الخطى، يعكف الفنان ياسر جلال على التجهيزات اللازمة لبدء تصوير عمل درامي جديد يخوض به السباق الرمضاني لعام 2020، حيث عقد عدة جلسات عمل مع صناع المسلسل في سرية تامة، حتى يفاجئ جمهوره، ويشوقهم كما اعتاد لثلاثة أعوام على التوالي بنجاحات حققها بأعماله الفنية.



واستقر "ياسر" على الفكرة الدرامية التى سيقدمها، ومن المقرر الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة، وتتولى شركة "سينرجي" إنتاجه أيضًا، والتي حرصت على التحضيرات المبكرة لكل أعمالها الدرامية لتفادي مشكلة الوقت والضغط على صناع المسلسلات الدرامية قبل حلول شهر رمضان الكريم.



وفي تكتم شديد، يفكر الفنان يحيي الفخراني في العودة لتقديم مسلسل جديد برمضان 2020، بجانب تقديمه عرضه المسرحي الناجح "الملك لير".



وعلم "الدستور" من مصادر مطلعة أن الفخرانى يعكف حاليًا على قراءة نفس السيناريو الذي عرض عليه العام الماضي، ولكنه فضل أن يأخذ إجازة من الموسم الرمضاني الماضي، خاصة أنه لم يحقق النجاح المطلوب بآخر أعماله الدرامية "بالحجم العائلي"، والذي واجه من خلاله العديد من المشكلات والأزمات بسبب مخرجته هالة خليل.



أما الفنان أحمد فهمي فيستعد لتصوير مسلسله الجديد خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، والذي تعاقد عليه مع شركة سينرجي خلال الفترة الماضية، ويعكف على وضع اللمسات النهائية له قبل زفافه على الفنانة هنا الزاهد المقرر له يوم 11 سبتمبر الجاري، وقرر "فهمي" تقديم عمل درامي مختلف عمَّا قدمه من قبل، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية التي تناسب جميع الفئات العمرية.