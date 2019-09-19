قرار جمهورى بالموافقة على تجديد وصيانة مساجد الصالحين وآل البيت

كشفت الطرق الصوفية، خلال مؤتمرها، أمس الأربعاء، المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر، بمدينة نصر، عن موافقة الدولة المصرية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تجديد غالبية المساجد الخاصة بأولياء الله الصالحين وآل البيت الكرام وبعض رموز التصوف، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يقرب من 60 مليون جنيه.



وأوضح الدكتور عبدالحكم سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال المؤتمر، إن المشيخة العامة للطرق الصوفية، تقدمت بطلب رسمى، لرئاسة الجمهورية من أجل تجديد وصيانة مقامات الأولياء والصالحين وأقطاب الصوفية، وجاءت الموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هذا القرار الذى يشمل توسعة وصيانة وترميم المساجد.



وتابع "سلامة" أن القرار يؤكد، تقدير الرئيس السيسى ومحبته لآولياء الله الصالحين، وعلى ذلك صدر هذا القرار، الذى يشير إلى دعم الدولة لأهل التصوف لما لهم من دور فى حماية الدولة من الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى.