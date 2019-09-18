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موعد مباراة juventus vs atletico madrid في دوري ابطال اوروبا اليوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:25 م
juventus
juventus
الدستور
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يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى يوفنتوس الإيطالى اليوم في تمام الـ9 مساء اليوم، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة دورى أبطال أوروبا بالمجموعة.


ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء عقب تلقيه أول خسارة فى الدورى هذا الموسم أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد، والتى حرمته من الصدارة وعاد على أثرها إلى المركز الثانى برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن إشبيلية المتصدر، ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على اليوفى من أجل الثأر من خسارة الموسم الماضى دورى الأبطال فى دور الـ16 والتى شهدت تسجيل رونالدو لهاتريك تاريخى أقصى الأتلتى من البطولة مبكرًا بعد الفوز ذهابا.


فى المقابل يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بقائمة من الإصابات أبرزها جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا ودانيلو ودى تشيليو وكيلينى، وسيعتمد ماوريسيو سارى المدير الفنى الذى سيخوض اول مباراة أوروبية مع اليوفى على باولو ديبالا بجوار رونالدو فى الهجوم، بعدما كان قريبًا من المغادرة فى الصيف.

وتعادل يوفنتوس مع فيورنتينا بدون أهداف فى مباراته الأخيرة قبل لقاء اليوم ليتوقف رصيده عند النقطة السابعة فى المركز الثالث ويفرط فى الصدارة لإنتر ميلان الذى حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

وفى باقى مباريات اليوم يلتقى كل من ليفركوزن مع لوكوموتيف موسكو، وباريس سان جيرمان مع ريال مدريد وكلوب بروج مع جالطة سراي، واولمبياكوس مع توتنهام ودينامو زغرب مع أتالانتا وبايرن ميونخ مع النجم الأحمر وشاختار مع مانشستر سيتي.

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