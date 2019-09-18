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منوعات

روسيا تحتجز 161 كوريًا شماليًا اصطادوا فى بحر اليابان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
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أكد الأمن الروسي احتجاز 161 مواطنًا كوريًا شماليًا مارسوا الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان، إثر اعتداء طاقم سفينة لهم على عناصر حرس الحدود الروس.

وقال بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الأربعاء، وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن عملية منسقة لقوات خفر السواحل والطيران والقوات الخاصة الروسية تم خلالها ضبط 161 مواطنًا كوريًا شماليًا، إضافة إلى سفينتي صيد و11 قاربًا صغيرًا.

وأشار البيان أيضًا، إلى اكتشاف ومصادرة أدوات صيد محظورة وغنيمتهم التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.

وتم نقل المخالفين - حسب البيان - إلى ميناء ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، للتحقيق معهم واتخاذ قرار إداري بحقهم.

وكانت الجهات الأمنية الروسية قد صرحت - في وقت سابق - بأنه تم ضبط 80 مواطنًا كوريًا في الحادث، وأن 3 من عناصر حرس الحدود الروس تعرضوا لإصابات.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا في الحادث، واستدعت الخارجية الروسية القائم بالأعمال الكوري الشمالي في موسكو على خلفية الحادث، وعبرت له عن قلقها العميق إزاء الاعتداء المسلح على حرس الحدود الروسي، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع حوادث كهذه مستقبلًا.

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