تحت الطبع.."الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل

تصدر قريبا عن دار التكوين للنشر والتوزيع٬ الطبعة العربية لكتاب "الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل. والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى:"لم يكتب هذا الكتاب للقراءة فقط٬ ولا لأولئك الذين يهتمون بالمسألة العلمية فقط كشيئ ذي قيمة٬ ولا للكنه الفلسفي أو للتعمق في النقاش٬ بل كل ما أتوخاه هو وضع النقاط علي الحروف بما يوحي إلي بأن ما أتوقعه هو الشائع٬ وكل ما أعلنه هو للتوصل إلى عرض للقارئ بأن مثل هذه القضايا موضحة لي بالإستناد إلى اختياراتي وملاحظاتي الشخصية٬ وهي التي تحمل ضمان سعادتي حيثما عملت لمطابقتها.



وإني لأجازف متأملا في هذه البلاد بأن بعض أفراد الجمهور من الرجال والنساء الذين يعانون الشقاء بدون لذة٬ ربما يجدون تحسن حالتهم بتمييزهم للأسلوب والاستدلال إلي الاقتراح المناسب. وذلك في الإعتقاد بأن أكثر الناس التعساء يمكن أن يصبحوا سعداء بالتوجه الملائم الذي يعرض لهم فيما كتب هذا الكتاب.