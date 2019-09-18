الشاعر زين العابدين فؤاد بضيافة منتدى المنيرة الثقافى.. الليلة

تعقد بملتقى المنيرة الثقافي بمقره الكائن في سعد زغلول٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية شعرية يحييها الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد٬ ويديرها الكاتب أسامة عرابي.



يذكر أن "فؤاد" يوثق بكاميراته التي صارت جزءا من يده٬ كل الأحداث الثقافية والفنية في مصر. بدأ كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى٬ لكنه تحول إلى كتابة شعر العامية.



وعن هذا التحول يقول: "كانت لدي أسبابي الشخصية للاتجاه إلى العامية، جزء منها فني؛ إذ اكتشفت جماليات في الكلمة وأن لها مليون معنى ومليون ظل ليس لها دلالة ثابتة. أما الجزء الثاني فكان تأثير كتاب «بلوتو لاند» للكاتب لويس عوض. إذ كان له عظيم الأثر في تحولي إلى العامية. ثم توقفت عن الكتابة لمدة عامين وعدت إلى العامية.. ثم نشرت قصائدي الأولى بالعامية، ذاك منذ يناير 1962 وحتى الآن.