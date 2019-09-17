طليق النجمة التركية سونجول أودان يتهمها بالخيانة من جديد مع "مهند"

أعاد المخرج المسرحي كانبرك أوجوسو، طليق الفنانة التركية سونجول أودان، الحديثَ عن الشائعات التي انتشرت عن زوجته وعلاقتها بالنجم التركي كيفانج تاتليتوج، خلال تصويرهما المسلسل الشهير "نور".



وأكد أوجوسو، لإحدى الصحف التركية، الأخبارَ التي انتشرت قبل سنواتٍ عن علاقة أودان بـ تاتليتوج، مؤكدًا أنّه يملك الوثائق والأدلة التي تدين طليقته.



وأضاف أوجوسو، أن جميع طاقم المسلسل كان يعلم عن علاقتهما ويشك بهما، وأنها كانت تعود للمنزل متأخرة، بالرغم من انتهائها من تصوير مشاهدها مُبكرًا، واستطرد بأنه عندما كان يرفض أن تلتقي تاتليتوغ كانت تثور وتغضب.



وكشف أنّها افتعلت قصة تعنيفها له وتسببت بدخوله السجن وأنكرت علاقتها بزميلها في مسلسل نور، وحاولت تضليل الجمهور والصحافة بأنَّ سبب انفصالهما هو غيرته الشديدة.



وعن سبب حديثه عن الأمر بعد هذه السنوات قال أوجوسو، إنَّ ما يهمه الآن هو استعادة حقه خاصةً أنها تسببت بتشويه صورته.



وأضاف: "لدي نسخة من الرسائل التي ما زلت أحتفظ بها، وأريد أن أسترجع ثقة الناس، قالت إنني عنّفتها وهذه نصف الحقيقة، فهي أخفت الجزء المهم".



يذكر أن سونجول أودان انفصلت عن زوجها المخرج المسرحي كانبرك أوجوسو، منذ سنواتٍ طويلة بسبب غيرته الشديدة بحسب ما صرّحت به والتي رافقتها اتهامات وتعنيف.



