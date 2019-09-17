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عالم

حزب "أزرق أبيض": نتنياهو تعرض للهزيمة للمرة الثانية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:47 م
نتنياهو
نتنياهو
محمد عمر
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أكد عضو حزب "أزرق أبيض" هيلي تروبر، بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات، أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض للهزيمة للمرة الثانية خلال عام،.

وأشار تروبر، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، أن استطلاعات الرأي أظهرت أن زعيم الليكود بنيامين نتنياهو فشل في الانتخابات الوطنية الثانية لهذا العام، مؤكدا استطلاعات الرأي أكدت تقدم حزب أزرق أبيض على حزب الليكود في الكنيست، المكون من 120 عضوا، وذلك وفق موقع "ynetnews" العبري.

وقال تروبر "لقد فشل نتنياهو للمرة الثانية، لقد أجبرنا على إجراء الانتخابات ولم يحقق الـ61 مقعدا"، وذلك في إشارة إلى عدد المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وأظهرت التقارير الأولية مساء اليوم الثلاثاء، تفوق كتلة "يسار الوسط" في الانتخابات العامة الإسرائيلية على كتلة اليمين التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.

وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن كتلة "يسار الوسط" حصلت حتى الآن على 58 مقعدًا في الكنيست (البرلمان) فيما حصلت كتلة اليمين على 54 مقعدًا، من أصل 120 مقعدا، وتحتاج الكتلة إلى 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، ما يمثل ضربة لتنياهو.

وكشفت القناة العبرية الـ13، أيضا عن تقدم حزب "أزرق أبيض" المعارض وحصوله على 34 مقعدًا، فيما حصل حزب الليكود على 33 مقعدا.

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