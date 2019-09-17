مؤشرات أولية.. هزيمة نتنياهو أمام حزب "أزرق أبيض"

كشفت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقدم حزب "أزرق أبيض" المعارض وحصوله على 34 مقعدًا، فيما حصل حزب الليكود على 33 مقعدا.



وأكدت تقارير في وقت سابق اليوم عن انتهاك بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ورئيس حزب الليكود، قوانين الانتخابات بدعوته الناخبين لدعمه والتصويت له قبل ساعات من إغلاق أبواب الاقتراع وسط توقعات بتعرضه لخسارة على يد منافسه الأبرز بيني جانتس رئيس أركان الجيش السابق رئيس حزب "أزرق- أبيض".



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم، ارتفاع نسبة التصويت العامة عند الساعة الثامنة مساءً بنسبة 63.7% ما يعادل 4071398 صوت.



وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات أبريل الماضي.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى العاشرة مساء بتوقيت دولة الاحتلال.



ويحق لـ 6 ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.