رغم إعلان أسرته بموته "غرقا".. مقتل إرهابي في مواجهة مع الأمن بسيناء

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل قصة الإرهابي "أبو حمزة" الذي قتل في مداهمة أمنية بجلبانة بشمال سيناء، رغم مزاعم أسرته بأنه مات غرقا.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الإرهابي أحمد عادي، والشهير بـ"أبو حمزة" أبلغت أسرته بأنه غرق، بعد أن قفز من أعلى الكازينو العائم ببورسعيد في المياه، وهذا كان يوم 11 سبتمبر الجاري، ولكن في مواجهة أمنية بسيناء في منطقة جلبانة، سقط "أبو حمزة" يوم 15 سبتمبر.

وتساءل الباز: "هل تواطأت الأسرة مع الإرهابي لتضليل الأمن؟"، لافتا إلى أن هناك تحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.