انتخابات الكنيست.. نتنياهو ينتهك القوانين هربا من هزيمة متوقعة

انتهك بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ورئيس حزب الليكود، قوانين الانتخابات بدعوته الناخبين لدعمه والتصويت له قبل ساعات من إغلاق أبواب الاقتراع وسط توقعات بتعرضه لخسارة على يد منافسه الأبرز بيني جانتس رئيس أركان الجيش السابق رئيس حزب "أزرق- أبيض".



وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو اليميني انتهك اليوم مرارًا قوانين الانتخابات قبل ساعات من إغلاق أبواب الاقتراع أمام الناخبين، حيث دعا مؤيديه إلى مساعدته والتصويت له ومحذرا في الوقت ذاته من إقبال كبير من قبل الناخبين الداعمين لليسار.



وأشارت الصحيفة إلى بنيامين نتنياهو يقاتل بشراسة للحفاظ على منصبه منذ اللحظة التي بدأت فيها عمليات الاقتراع صباح اليوم الثلاثاء، مستخدما تكتيكات وآليات انتهكت قانون الانتخابات.



وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو وحزبه الليكود واجهوا عقوبات نتيجة لمختلف الانتهاكات التي قاموا بها.



وأدلى 53.3 % من الناخبين بأصواتهم حتى قبل أربع ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.



ويحق لـ6 ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.