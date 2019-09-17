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حوادث

محاكمة شاذ تركى: كشف مفاتنه لجذب الرجال

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:39 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة شابًا تركى الجنسية للمحاكمة أمام محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار هشام زين العابدين وأمانة سر محمد عبدالحكيم، بتهمة الاعتياد على ممارسة الفجور مع الرجال، و«الكشف بطريقة علنية عن مفاتن جسده على أحد المواقع الخاصة بالشواذ جنسيًا».
ووردت للإدارة العامة لحماية الآداب معلومات تفيد بإنشاء شخص حسابًا على موقع عالمى خاص بالشواذ جنسيًا، واستخدامه فى نشر صور شخصية عارية يظهر فيها مواضع العفة لديه من الأمام وملامح الوجه، مع إرساله كثيرًا من الرسائل للرجال على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى المختلفة، يبدى فيها استعداده لممارسة الجنس مع الرجال دون مقابل مادى، لإشباع رغباته الجنسية الشاذة، ولنشر ثقافة مشينة فى أوساط الشباب.
تم تكليف مصدر سرى موثوق بالتواصل مع المتحرى عنه ومجاراته، التى استمرت لمدة طويلة أجريا خلالها محادثات أعلن فيها المتحرى عنه شذوذه الجنسى، واستمر فى عرض نفسه للممارسة الجنسية، وأرسل خلال إحدى المحادثات رقم هاتفه المحمول لاستكمال وتسهيل اللقاء.
وخلال المحادثات المطولة، أعلن المتهم أنه يحمل الجنسية التركية، وأرسل العديد من الصور الشخصية والجنسية لشخصه، وراود المصدر السرى عن نفسه، معلنا أنه يمارس الفجور «موجب وسالب»، وذلك تلبية لرغباته الجنسية، مؤكدًا أنه مارس ذلك داخل البلاد أكثر من مرة.
وحدد المصدر السرى موعدًا للقاء المتحرى عنه، وأرسل الأخير رقم هاتفه، وخلال المحادثات التليفونية أمكن تحديد مكان اللقاء بشارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة، وانتقل ضباط الإدارة صحبة مصدرهم السرى، وقوة من الشرطة السرية لتأمين المكان، وفور وصوله تعرفوا عليه من خلال الصور المرسلة.
توجه إليه المصدر السرى، ودار بينهما حديث قصير تعارف كلاهما على الآخر، واقترب ضباط الإدارة والقوة منهما فى وضع يسمح لهم بالوقوف على ما يدور بينهما من حديث، ولوحظ أن المتحرى عنه يتحدث اللغة العربية بصعوبة، وقال خلال حديثه إنه من دولة تركيا، وأعلن رغبته فى الانتقال صحبة المصدر السرى إلى شقة لبدء الممارسة الجنسية الشاذة.
وحال تأكدهم أنهم أمام الشخص المتحرى عنه، وأن ما فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، توجهت قوة إليه وأعلموه بشخوصهم وطبيعة المأمورية وما لديهم من معلومات وتحريات.
وبمواجهته، تبين أنه يدعى «ياسر دوجان»، من مواليد ٢٦ نوفمبر ١٩٩٠، ويحمل الجنسية التركية وجواز سفر تركيا ساريا حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، ولديه إقامة بغرض السياحة، مشيرًا إلى أنه دخل مصر فى ١٧ أبريل ٢٠١٩ بغرض الدراسة، لكونه طالبًا بالفرقة الأولى بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وله محل إقامة فى مدينة نصر.
وأقر المتهم بإنشاء حساب باسم «zzzzzz» على موقع إلكترونى خاص بالشواذ جنسيًا، وأنه اعتاد منذ فترة طويلة الإعلان عن نفسه وإرسال محادثات ورسائل ترحيب للرجال الموجودين على الموقع وغيرها من المواقع الجنسية وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر، بهدف تكوين صداقات فى هذا المجال، ونشر ثقافته الجنسية الخاصة بالشواذ بين أوساط الشباب داخل مصر.

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