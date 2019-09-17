عواض: فعاليات وأنشطة متنوعة لقصور الثقافة في المدارس

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الهيئة تستعد لتنظيم العديد من الفعاليات والإحتفالات المتنوعة داخل المدارس، على بداية العام الدراسي الجديد، طبقًا للبروتوكول الموقع بين الثقافة والتربية والتعليم.



وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن البرنامج التي وضعته الهيئة للمدارس يضم زيارة طلاب المدارس، لقصور الثقافة المختلفة كلا حسب محافظته، فضلا عن تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة داخل المدارس، وإكتشاف المواهب من الطلاب لرعايتها وتنميتها.



وكذلك سيتم تقديم العديد من العروض المسرحية في المدارس، حسب الجداول التي تم وضعها، ومسابقات مختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أن الهيئة بناءا على طلبات مديريات التربية والتعليم، تساهم في إعادة تطوير المكتبات التابعة للمدارس، بمنحها إهداءات من إصدارات الهيئة المتنوعة.