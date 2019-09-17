ورطة إيهاب جلال تدفع اتحاد الكرة للبحث عن بديل

وصلت مفاوضات اتحاد الكرة المصري مع المدير الفني إيهاب جلال لتولي مهمة تدريب منتخب الفراعنة، لطريق مسدود، بسبب تمسكه بتعيين جهازه المعاون كاملا، إلى جانب بعض الشروط المالية التي لم يتم الاتفاق عليها.



وأقال الاتحاد المصري لكرة القدم المكسيكي خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وخروجه من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.



وكان إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، هو الخيار الأول لاتحاد الكرة لخلافة أجيري، لكن بعد تعثر المفاوضات بدأ طرح اسم حسام حسن وحسن شحاتة من جديد.



ويتولى حسام حسن حاليًا تدريب سموحة، وأعلن فرج عامر رئيس النادي أنه لا يمانع رحيله لتدريب المنتخب المصري.