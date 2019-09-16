ياسر رزق: أتوقع إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب مطلع العام المقبل

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إنه سيأتي بعد التعديلات الدستورية حزمة القوانين المكملة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتصور إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا في وقت واحد مطلع العام المقبل، متابعًا: أتوقع انتخابات المحليات في 2021.





