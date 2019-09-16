محمد حمودة: العالم ينظر لمصر الآن على أنها دولة "مستقبلها قادم" (فيديو)

قال المحامي محمد حمودة، إن الأمن هو معيار البلد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بأضعاف مجهودات المسئولين في الدولة، مشيرا إلى أن العالم بدأ ينظر إلينا الآن على أننا "دولة مستقبلها قادم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه عندما ينظر لمصر الآن يجد "طرق جديدة وكهرباء لا تنقطع، ومفيش طوابير، ومدن جديدة، وطاقة شمسية، ومشروعات كبيرة، وجهد يبذل في بنية تحتية، ومحاولة لتطوير السكة الحديد، وتطوير قطاع الأسماك، وحل لمشكلة المياه، وعودة أفريقيا لمصر".

وأكدة "حمودة"، أن الدولة المصرية تبني مشروعات كبيرة في كافة القطاعات، لم تكن موجودة من قبل، والمعروف عن مصر في السابق أنها دولة تستهلك ولا تنتج.