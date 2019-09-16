استعدادًا للدوري الممتاز.. يد المنيا تفوز على بني سويف وديًا

فاز فريق كرة اليد بنادي المنيا، علي فريق بني سويف في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما مساء اليوم، بنتيجة (٢٧ – ٢٢)، في إطار الاستعدادات لمنافسات الدوري الممتاز



وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريق المنياوي؛ لانطلاق الدوري الممتاز يوم السبت المقبل، حيث خاض فريق المنيا مباراتين وديتين، خلال الأيام القليلة الماضية، أمام فريقي الداخلية ونادي الشمس، تعادل في إحداهما، وخسر في الأخرى.



يذكر أن الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي المنيا يضم هذا الموسم كلا من: هيثم حمدي مديرا فنيا ورئيس الجهاز، محمد إكرام كامل مدرب عام، وائل أبوالليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر إخصائي علاج طبيعي، مصطفى الحسيني، ومحمود خليل إداري الفريق، تحت إشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة.