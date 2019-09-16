اتحاد كتاب مصر ينعي الناقد المسرحي أحمد سخسوخ

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ببالغ الحزن رحيل الناقد المسرحي الكبير الدكتور أحمد سخسوخ، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، إثر مروره بأزمة صحية مفاجئة.



وذكرت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، أن الكاتب الراحل له العديد من الكتب الأكاديمية المؤلفة والمترجمة إلى جانب كتابته لمجموعة من المسرحيات عرضت جميعها على خشبة المسرح المصرى منها، "المسرح المصري في مفترق الطرق، أغنيات الرحيل الونوسية، صناع المسرح المصري"، وكان آخرها "نجيب الريحاني من عصر الازدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا".



يذكر أن أحمد سخسوخ ولد في 1947، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، واستكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا، وشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم الدراما والنقد ووكيلًا، ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.