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رياضة

رسميًا: الأهلي السعودي يلغي عقد برانكو.. والمحمدي مدرب مؤقت

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:51 م
جريدة الدستور
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أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن إلغاء عقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وتعيين صالح المحمدي مدرب درجة الناشئين بالنادي كمدرب مؤقت ويساعده محمد مسعد.

وقدم أحمد الصائغ رئيس نادي أهلي جدة في بيانه، خالص شكره للأمير منصور بن مشعل لتكفله بالتسوية المالية لقيمة إلغاء عقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وجاء قرار إدارة النادي السعودي برحيل المدرب برانكو عقب الخسارة المفاجئة من الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينتظر أن يقود المحمدي ومساعده محمد مسعد النادي الأهلي في مباراته القادمة ضد الفتح مساء يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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