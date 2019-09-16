محمد عبدالرحمن يرزق بمولوده الثاني

رزق الفنان محمد عبدالرحمن نجم "مسرح مصر" الشهير بـ"توتا"، بمولوده الثاني، وقد اختار له اسم "سفيان".



ونشر "توتة" صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من أمام الغرفة التي يتواجد بها مولوده الثاني بالمستشفى، وعلق عليها: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، اللهم انبته نباتًا حسنًا واجعله ذرية صالحة يا رب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبدالرحمن".



من ناحية أخرى، كان أخر أعمال "توتة" مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وكان بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.