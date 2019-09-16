وفاة المؤلف والناقد أحمد سخسوخ

توفي صباح اليوم المؤلف والناقد الكبير أحمد سخسوخ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق أستاذ النقد المسرحي، بعد أن رقد بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة منذ فترة.



يذكر أن سخسوخ هو ناقد ومؤلف مسرحى مصرى ولد عام 1947 تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975.



سافر على نفقته الخاصة إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية بجامعة فيينا، وعين معيدا ً في 14 يونيو1981 وحصل على بعثة دراسية لاستكمال دراسته والحصول على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا في مجال العلوم المسرحية طبقا لنظام الجامعة القديم قبل تغييره في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، والذى ينص على إنجاز دراسات في الفلسفة وفى مواد جانبية (تاريخ الفنون) وفى اللاتيني بجانب التخصص، وقد تتلمذ على يد الناقد العالمي "مارتن اسلن" الملقب بأرسطو مسرح البعث.