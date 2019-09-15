"أصبحت العنوان الأول في الجزيرة".. مقاول يفضح الأجير محمد علي (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمقاول يعمل مع الجيش، والذي يفضح المقاول الأجير محمد علي، في كل أكاذيبه وادعائته الباطلة التي روجها عن وجود فساد في المؤسسة العسكرية.

ورد المقاول على الأجير محمد علي قائلا:" "بقيت العنوان الأول في الجزيرة وكل حتة عاوزة تهد البلد، أنت شخصية فاضية، وكل كلامك بدون دليل أو مستندات".

وتابع: "لما دورت على محمد على الإنترنت لقيته تفاهات، وكل اللي مكتوب عنك مرتبط بعربيات وفلل وقصور، فانت شخصية عاوز الناس تعرفك لكن بالباطل".