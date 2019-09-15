انتهاء فرز الانتخابات الرئاسية في تونس

انتهت عملية فرز الأصوات فى الإنتخابات الرئاسية التونسية، وأعلنت الهيئة العليا للإنتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الإقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم وصلت إلى 45.02 %.



وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركين الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المئة، علمًا بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل الولايات المتحدة وكندا لم تغلق بعد.



من جانبه، وصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بالمقبولة، فيما قال لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.



وأشارت الهيئة إلى أن نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية جاءت كالآتي: تونس الأولى (47.38)، تونس الثانية (58.56)، بن عروس (49.59)، أريانة (58.10)، منوبة (49.02)، سوسة (51.88)، صفاقس الأولى (49.41)، صفاقس الثانية (47)، القصرين (33)، قفصة (35)، سيدي بوزيد (48.18)، المسنتير (40)، القيروان (34.22).



وكانت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت اليوم، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.