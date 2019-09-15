تولوكا يواصل ترنحه في الدوري المكسيكي

واصل تولوكا مسلسل نتائجه السيئة في الدوري المكسيكي لكرة القدم وخسر صفر 2 أمام ضيفه موناركاس موريليا اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل لويس ميندوزا وفيرناندو إريستجويتا هدفي موناركاس في الدقيقتين 72 و74.

ورفع موناركاس رصيده إلى 13 نقطة وقفز إلى المركز الثامن وتجمد رصيد تولوكا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة وهي السادسة له في تسع مباريات خاضها بالبطولة حتى الآن.