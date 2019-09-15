بورتو يفسد انتفاضة بورتيمونينسي ويواصل صحوته بالدوري البرتغالي

واصل بورتو صحوته في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 3 2 من مضيفه بورتيمونينسي اليوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سانتا كلارا 2 صفر على ضيفه موريرينسي، وتونديلا على مضيفه ريو آفي 4 2، وبيلينينسيش على مضيفه ماريتيمو 3 .1

ورغم الفوز، ظل بورتو، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة، في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف الصدارة التي يحتلها فريق فاماليكاو، فيما تجمد رصيد بورتيمونينسي عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم أليكس تيليس لمصلحة بورتو في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله زي لويس الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2 صفر.

واستغل بورتيمونينسي اطمئنان لاعبي بورتو على النتيجة في الشوط الثاني، ليسجل هدفين عن طريق دينير جوميز وكوكي أنزاي في الدقيقتين 74 و77، قبل أن تتضاعف معاناة بورتو في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة عقب طرد تيليس في الدقيقة.90

ورغم النقص العددي، أحرز بورتو هدف الفوز القاتل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق إيفان ماركانو، ليحصد الفريق الضيف ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على الصدارة.