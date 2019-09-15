"نيسان" تخصص مقاعد لمحترفي ألعاب الفيديو

أعلنت شركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات عن تصميم جديد يتيح للاعبين المزيد من الراحة والرفاهية خلال الألعاب.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مجموعة من تصميمات مقاعد اللاعبين المحترفين في مجال ألعاب الفيديو جيم، لممارسة ألعاب سباقات السيارات براحة أكثر.



كانت التصميمات لثلاثة مقاعد يحمل كل منها شعار أحد موديلات نيسان المميزة، وهي GT-R Nismo ونيسان "أرمادا" ونيسان LEAF.



كما استوحت نيسان تصميمات المقاعد من التصميمات الأصلية لمقاعد هذه الموديلات الثلاثة، لاستخدامها عند ممارسة ألعاب فيديو جيم مثل NASCAR HEAT وFORZA HORIZON.



وقالت إن المقاعد تتمتع بالعديد من المميزات الإضافية مثل إمكانية شحن الهواتف المحمولة من خلالها، إلا أن الشركة اليابانية لم تعلن عن موعد طرح المقاعد رسميا للبيع بالأسواق.