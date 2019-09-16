حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 16 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يوم جيد يفتح أمامك المجال لتكون قوي وجريء ومتحمس في مواجهة الأمر الواقع متكيفًا مع الأجواء وراض عنها.



عاطفيًا: تعيش انفعالات خاصة وتطورات عاطفية، فتكون ردات الفعل تجاه الأحداث غير اعتيادية ويقوى الحدس، أصغ الى صوتك الداخلي حتى لا ترتكب الأخطاء.



صحيًا: مطلوب منك محاولة تفادي المشاكل الصحية التي تعرضت لها في السنة الماضية بالقليل من التوعية الصحية.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.