"ثقافة الدقهلية" تحتفل بعيد الفلاح

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة احتفالية ثقافية فنية أدبية احتفالا بعيد الفلاح بدأت بالسلام الجمهوري، ثم ورشة فن تشكيلي وافتتاح ماكيت كوتشينة تصميم مزرعة كبيرة، تلا ذلك محاضرة بعنوان "دور الفلاح المصري في التنمية الاقتصادية"، أوضحت أن الاقتصاد المصري ينهض على أكتاف الاقتصاد الريفي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي من سائر المحاصيل التي تتسم بتوافر الميزات النسبية مثل القطن والأرز والقمح والزيوت العطرية المصرية، حيث إن تلك الميزات النسبية للمحاصيل الزراعية تقتضي إنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة، وأن التصنيع الزراعي والزراعة هما وجهان لعملة واحدة‏، وأعقب ذلك أمسية شعرية لأعضاء نادي أدب الطفل وقصائد عن الفلاح وحياته ومنها "الفلاح المصري، وطني، عيناه سند، عصا يدي"، واختتم الحفل بعرض فنى لكورال الطفل ومجموعة من الأغاني الفردية والجماعية مثل "احلف بسماها، بالأحضان، صورة، حلوين من يومنا والله، وأنت عمري".



ونظمت مكتبة سنتماي محاضرة بعنوان "الحفاظ على البيئة استثمار في الإنسان" ألقاها إبراهيم سيد أحمد، أوضح فيها كيفية الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة منها عدم التخلص من النفايات المختلفة، وحرق قش الأرز، مشيرا إلى طرق الحفاظ على المياه وعدم إلقاء المخلفات بها وما ينعكس من تلك السلوكيات على الإنسان.