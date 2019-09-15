الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بعيد الفلاح

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة احتفالية ثقافية فنية أدبية احتفالا بعيد الفلاح بدأت بالسلام الجمهوري، ثم ورشة فن تشكيلي وافتتاح ماكيت كوتشينة تصميم مزرعة كبيرة، تلا ذلك محاضرة بعنوان "دور الفلاح المصري في التنمية الاقتصادية"، أوضحت أن الاقتصاد المصري ينهض على أكتاف الاقتصاد الريفي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي من سائر المحاصيل التي تتسم بتوافر الميزات النسبية مثل القطن والأرز والقمح والزيوت العطرية المصرية، حيث إن تلك الميزات النسبية للمحاصيل الزراعية تقتضي إنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة، وأن التصنيع الزراعي والزراعة هما وجهان لعملة واحدة‏، وأعقب ذلك أمسية شعرية لأعضاء نادي أدب الطفل وقصائد عن الفلاح وحياته ومنها "الفلاح المصري، وطني، عيناه سند، عصا يدي"، واختتم الحفل بعرض فنى لكورال الطفل ومجموعة من الأغاني الفردية والجماعية مثل "احلف بسماها، بالأحضان، صورة، حلوين من يومنا والله، وأنت عمري".

ونظمت مكتبة سنتماي محاضرة بعنوان "الحفاظ على البيئة استثمار في الإنسان" ألقاها إبراهيم سيد أحمد، أوضح فيها كيفية الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة منها عدم التخلص من النفايات المختلفة، وحرق قش الأرز، مشيرا إلى طرق الحفاظ على المياه وعدم إلقاء المخلفات بها وما ينعكس من تلك السلوكيات على الإنسان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"الجاهل يتحدث".. ما علاقة المقاول محمد على بـ "السياسة والإرهاب"؟

منذ حوالي 22 ساعة

"لص وواكل ناسه".. حقيقة المقاول الأجير محمد علي بشهادات من أهله

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو.. اللقطات الأولى من مقتل عناصر إرهابية في شمال سيناء

منذ يوم

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

الأطعمة ذات المحتوى الغذائي المتماثل تختلف في تأثيرها على الأمعاء

دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

الرئيس نيوز

تجديد حبس متهم بإعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي" 15 يوما

الرى: استكمال مفاوضات "سد النهضة" غداً

الدوائر الانتخابية في تونس أبوابها.. وسط احتمالات مفتوحة

"الكهرباء مقطوعة من أسبوع".. أهالي الهضبة القديمة بالهرم يستغيثون بـ"مدبولي"

منوعات

جراحة "الروبوت" ثورة قادمة في عالم الطب

روسية تدخل موسوعة جينيس (فيديو)

رجل يواجه دبا سوريا ويقدم حياته فداء لزوجته

نهاية مفاجئة لرجل شارك في اختبار "إخلاص الحبيبة"

كشكول

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

"التعليم" توجه بسرعة سداد المصروفات الدراسية بحساب صندوق دعم المشروعات

انطلاق حملة فيرس سي للصف الاول الإعدادي مع بدء الدراسة بمطروح

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعش يعود لحرق البساتين الزراعية فى العراق

هيئة تحرير الشام تجدد تحريضها ضد القوات الروسية في سوريا


زيت وسكر

ضبط 160 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد بقنا

“كهرباء شمال القاهرة” تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للشركات

مليار جنيه لتنفيذ مشروع الحماية من السيول بالبحر الأحمر

شركات ناشئة مصرية تبدأ برنامج إنتاج محاصيل عضوية من المخلفات الزراعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

"الاقتباس والتضمين في شعر الأقدمين" محاضرة بثقافة الدقهلية

غدًا.. افتتاح معرض "جامعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بعيد الفلاح

صدور طبعة جديدة من "الحلاج أو صوت الضمير" لـ أبكار السقاف

صفحتنا ع الفيس بوك