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مصر

ترك: نظام العمرة الجديد سيقضى على سلبيات المواسم الماضية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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كشف ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن نظام العمرة الجديد سيتمكن من القضاء على أي سلبيات كانت تحدث بالمواسم السابقة، موضحا أن فتح باب العمرة للمعتمر المصري لم يحدد بعد، لكنه قريبا، وسوف يتم الإعلان عن ذلك عقب الانتهاء من الربط الالكتروني لبوابة العمرة المصرية بالبوابة السعودية، واصفا أن الوضع ليس سهلا لأن هناك خطوات مهمة لربط البوابتين.

وأضاف "ترك" فى تصريحات صحفية، أنه طبقا للآليات المستحدثة في المملكة العربية السعودية، فإن طالب العمرة يمكنه التعامل والتخطيط لرحلاته بمفرده، وهو المعروف بنظام الـ"بي تو سي" الذي يمكن للفرد من عمل برنامج بمفرده، لكنه طبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء البوابة لابد أن يتوجه لشركة سياحة لتنفيذ البرنامج.

وأوضح أنه فيما يتعلق بأي محاولات تحايل من خلال تأشيرات السياحة أو الفاعليات فالسعودية لديها إجراءات، وكانت عودة المواطنين المصريين في سابقة ناتج عن مخالفة الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك دراسة لمواجهة أي محاولة لمخالفة القواعد التي سيتم العمل بها.

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