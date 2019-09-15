"الفيل الأزرق 2" يتصدر أعلى إيرادات الأفلام في تاريخ السينما

تصدر فيلم (الفيل الأزرق 2)، قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما؛ محققًا إيرادات بلغت 99 مليون جنيه في 7 أسابيع عرض، وتلاه (أولاد رزق 2)، محققًا 92 مليون جنيه في 5 أسابيع، منذ بداية عرضه في عيد الأضحى الماضي، بينما جاء فيلم (انت حبيبي وبس)، في ذيل قائمة الإيرادات، حيث لم تتعد إيراداته حتى الآن 2 مليون و400 ألف جنيه في 5 أسابيع عرض.



و بلغت إيرادات فيلم (الفيل الأزرق 2) 99 مليونا و150 ألف جنيه، مقتربًا من الوصول إلى 100 مليون جنيه، في سابقة لم تحدث في السينما على مدار تاريخها، حيث يتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، وذلك منذ تخطيه 80 مليون جنيه الشهر الماضي، حيث كان الرقم مسجلًا باسم فيلم (كازابلانكا) للنجم أمير كرارة، والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي ولكن جاء فيلم (ولاد رزق 2) وتخطى هذا الرقم، وأصبح في المركز الثاني كأعلى إيرادات في تاريخ السينما.



وفيلم (الفيل الأزرق 2) بطولة (كريم عبد العزيز - نيللي كريم - شيرين رضا - هند صبري - إياد نصار - خالد الصاوي)، ‏وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.



وفي المرتبة الثانية في قائمة الأعلى إيرادًا، جاء فيلم (ولاد رزق 2) للنجوم (أحمد عز - عمرو يوسف - أحمد الفيشاوي- أحمد داوود - كريم قاسم - خالد الصاوي - نسرين أمين - باسم سمرة)، بإجمالي 92 مليونًا و164 ألف جنيه حتى الآن، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 100 مليون جنيه.



وشهد فيلم (ولاد رزق 2) ظهور عددًا من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم (غادة عادل - إياد نصار - يسرا - ماجد المصري - أصالة - آسر ياسين - ريم مصطفى - محمد لطفي - سيد رجب)، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



وعُرض الجزء الأول من فيلم (ولاد رزق) عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني حول أن الأخوة الأربعة يحاولوا بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم؛ بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم (خيال مآتة) ليحقق حتى الآن 35 مليونًا و220 ألف جنيه، وذلك منذ بدء عرضه قبل 5 أسابيع في موسم عيد الأضحى، وهو بطولة (أحمد حلمي - منة شلبي - خالد الصاوي - بيومي فؤاد - لطفي لبيب - عبد الرحمن أبو زهرة) وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



والفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.



وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم (الكنز 2) ليحقق حتى الآن 6 ملايين و115 ألف جنيه منذ بدء عرضه قبل 5 أسابيع في موسم عيد الأضحى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة (محمد سعد - روبي - أحمد رزق - هاني عادل ‏- هيثم أحمد زكي - وأمينة خليل) وعدد كبير من الممثلين.



ويستكمل الجزء الثاني من الفيلم أحداث ‏الجزء الأول، عن حكايات (حتشبسوت) في العصر الفرعوني، و(علي الزيبق) في الحقبة العثمانية، و(بشر الكتاتني) رئيس جهاز ‏تحقيقات أمن الدولة، الذي يسجل وصيته لإرشاد ابنه "حسن" للكنز.



وفي آخر القائمة، جاء فيلم (انت حبيبي وبس)، كأضعف إيرادات بإجمالي 2 مليون و400 ألف جنيه في 5 أسابيع، عرض منذ انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي، وهو بطولة (محمود الليثي - بوسي - حسن الخلعي - محمد ثروت - صافيناز - ونرمين ماهر)، وإخراج أحمد البدري.