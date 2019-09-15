أديب لمتابعي محمد علي: كيف تثقون فيمن أعطى صور زوجته للإرهابيين؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمنساقين خلف أكاذيب وادعاءات المقاول محمد علي، ضد القوات المسلحة.



وقال أديب، عبر "تويتر": "لما تقرر تدي عقلك لحرامي ادي صور مراته الخاصة لحلفائه الإرهابيين علشان يبتزوها بيها في قنوات الإخوان يبقى أكيد جرى في عقلك حاجة".



وأضاف: "من حقك تسأل عن حقك ومن حقك تفهم، بس الحرامي مش الموضوع الحرامي اتركب من الفيديو الأولاني وبقى أداة يضربوا بيها البلد والجيش، عقلك في راسك تعرف خلاصك".



وكان الإخواني سامي كمال، أرسل صورة طليقة محمد علي، لعدد من الصحفيين على "واتس اب"، معلقًا بأن "هذه من تبحث عن الأمومة".



وسبقها برسالة أخرى، لطليلقة محمد علي، كتب فيها "رسالتى إلى زوجة محمد علي، لسة فاكرة دلوقتي بعد كل السنين تتكلمي عن تربية محمد على لبنت حضرتك، هو مين المسئول عن البنت، ومين اللي عايشة معاها، اتقى الله ولو حد هيتحاسب على تربيتها هيبقى انتي مش محمد علي، ولا علشان محمد علي دلوقتى بقى ايقونة للشباب فعايزة تظهري في الصورة".

