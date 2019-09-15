ضبط 1756 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، حملة أمنية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وفى إطار ضبط السرعات على الطرق، ضبطت الإدارة العامة للمرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

