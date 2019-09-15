المعلمون يواصلون إضرابهم للأسبوع الثانى فى الأردن

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية اليوم الأحد إضرابهم للاسبوع الثاني على التوالي بعد إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل الى 50 بالمائة على رواتبهم الأساسية.



وقالت نقابة المعلمين في بيان إن "الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح للمعلمين، إذ أنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة".



وأكدت النقابة "التزامها بمطلب الـ50% وعدم التنازل عنه"، مشددة على أن "الإضراب قائم اليوم الأحد".



وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في رسالة مساء الجمعة إلى المعلمين إنه "آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، لكي يطمئن أولياء الأمور على فلذات أكبادهم".



وأضاف: "لا نختلف على المبدأ ولا على الهدف وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت، وهي مسائل يمكن بالحوار الجاد والحقيقي وضع تصور وطني مشترك لها بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين".

