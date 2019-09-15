مقتل 20 مسلحا من طالبان في غارة للقوات الخاصة غرب أفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 20 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، خلال عملية نفذتها في إقليم فرح غرب البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.



وقال المسؤولون العسكريون اليوم إن القوات الخاصة نفذت الغارة بمنطقة "أنار دارا" بالإقليم.



وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ للأسلحة، تابع لطالبان.



ويتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح خلال الأشهر الأخيرة. وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب.



وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات مناهضة للإرهاب، ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

وتنفذ القوات الأمريكية أيضا غارات جوية بشكل منتظم في أجزاء مضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى مناهضة للحكومة.