وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض ضريبة النقل الجوي

ناقش وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خيارات لتغيير تشريع الطاقة في الاتحاد للتكيف مع مكافحة تغير المناخ.



لقد جذبت ضريبة النقل الجوي الاهتمام، ولكن بالتأكيد على الحاجة إلى الأخذ بالاعتبار قضية المنافسة لقطاع الطيران بدول الاتحاد.



قال ميكا لينتيلا، وزير المالية الفنلندي، في تصريح إنه "من الصعب تصور ضريبة على النقل الجوي بدون أن تكون الضريبة عالمية".



أما فاليدس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فقال إن عددا من الدول الأعضاء، وخاصة أولئك "المعزولون" قد عبروا عن القلق من الأثر العكسي لأية ضريبة في مجال الطيران.



واضاف "عندما نناقش الاتفاق الأخضر الأوروبي والانتقال إلى الاقتصاد المُحيّد للكربون، ينبغي أن نأخذ بالحسبان، عاملي المنافسة والأثر الاجتماعي".