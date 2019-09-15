الصليب الأحمر الأفغاني يستأنف أنشطته بعد رفع حظر طالبان

استأنف الصليب الأحمر عملياته بشكل كامل في أفغانستان بعد رفع حظر من قبل حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد.

وأعلنت الجماعة المسلحة الإسلامية في بيان لها أن حركة طالبان اعادت الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، مصدرة الأوامر لمقاتليها بتوفير " الأمن لعمال ومعدات اللجنة".

وكان الصليب الأحمر قد أوقف معظم أنشطته في البلاد التي تمزقها الحرب بعد سحب حركة طالبان لضماناتها الأمنية في أبريل من عام 2018.

وقالت رؤيا موسوي، المتحدثة باسم الصليب الأحمر في أفغانستان، إنه تم استئناف العمليات في جميع أنحاء البلاد بعد نشر البيان.

وقالت إن العمليات تشمل نقل والتعامل مع الجثث التي تترك في ساحة المعركة، وترتيب زيارات عائلية للسجناء بين طرفي النزاع، وتوفير الخدمات الصحية.

وتلقى حوالي 140 ألف شخص العلاج في أحد مراكز إعادة التأهيل السبعة التابعة للصليب الأحمر في أفغانستان خلال العام الماضي، وفقًا للمنظمة.

لم يتمكن سوى مركز واحد من تلك المراكز، والذي يقع في كابول، من البقاء مفتوحًا خلال فترة الحظر التي فرضتها طالبان.